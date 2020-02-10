II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi

1912 yılında hayata gözlerini yuman Sultan 2. Abdülhamid'in özel odalarında hiçbir şeyin bozulmadan saklandığı görüldü. İşte ölümsüzleştirilen odadan bazı kareler...

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi.