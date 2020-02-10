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II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

II. Abdülhamid'in 6 yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi. II. Abdülhamid'in hayata gözlerini yumduğu Beylerbeyi Sarayı'ndaki çalışma odası, yatak odası ve banyosu 102 yıl sonra kameralarla kayda alındı.

1912 yılında hayata gözlerini yuman Sultan 2. Abdülhamid'in özel odalarında hiçbir şeyin bozulmadan saklandığı görüldü. İşte ölümsüzleştirilen odadan bazı kareler...

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi.
II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı.
1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid Han altı yıl sonra hayatını kaybetti. Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
2. abdülhamit Beylerbeyi Sarayı

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