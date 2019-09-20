"II. Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşları" sergisi 24 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nın 80. yılı kapsamında hazırlanan "Mücadele ve Çile. II. Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşları" adlı fotoğraf sergisi, 24 Eylül'de izlenime sunulacak.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, serginin, Polonya'nın totalitarizme karşı mücadelesini, özgürlük sevgisini, başkalarını korumanın yiğitliğini, askerlerin ve sivillerin kahramanlığını, silah kardeşliğini ve diğer ülkelerin özgürlüğü için mücadelesini anlattığı belirtildi.

2. Dünya Savaşı'nın Nazi Almanya'sının 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla başladığı hatırlatılan açıklamada, savaşla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"23 Ağustos 1939 günü, Ribbentrop-Molotov Paktı olarak bilinen anlaşma Hitler ve Stalin tarafından imzalandı. Pakt, Orta ve Doğu Avrupa'da etki bölgelerinin paylaşımına dair gizli ve uluslararası hukuka aykırı bir protokol içermekteydi. 17 Eylül 1939 günü Kızıl Ordu, Polonya'nın doğu topraklarını işgal etti. Hitler'in Stalin ile ittifakı Nazi Almanya'sının SSCB'ye saldırdığı 22 Haziran 1941 tarihine kadar sürdü. Savaş başlangıçta Avrupa'yı kapsarken, sonrasında ise tüm dünyaya yayılarak insanlık tarihinin en büyük felaketine yol açtı. En korkunç savaşlardan biri olan 2. Dünya Savaşı neredeyse altı yıl sürdü ve milyonlarca masum insanın hayatına mal oldu. Bu trajedi hatıralarda yer alarak nesilleri ve ulusları birleştirmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 40'ı aşkın heyet bu yıl dönümünü anmak üzere 1 Eylül 2019'da Varşova'ya geldi. Kutlamalara Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı."

Açıklamada, serginin, İÜ Rektörlük binasında Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka tarafından 24 Eylül'de açılışının yapılacağı bildirildi.

