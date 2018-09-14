AKTAU (AA) – Kazakistan’ın Aktau kenti, II. Uluslararası Hazar Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kazakistan’ın Mangıstau Valiliği iş birliğinde Janturin Müzikal Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalin açılış törenine Mangıstau eyaleti Kültür Dairesi Başkanı Paniya Sarmurzina ve Kazak sinema ve tiyatro oyuncusu Asanali Aşimov’un yanı sıra çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

Kazak tiyatro oyuncusu Nurmuhan Janturin’in doğumunun 90. yılına ithafen düzenlenen ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan’dan 200’e yakın tiyatro sanatçısının katıldığı festivalin birinci gününde Tataristan’ın Amutbayev Menzelin Devlet Tatar Dram Tiyatrosu, “İblis” adlı oyunu sahneledi.

Mangıstau eyaleti Kültür Dairesi Başkanı Paniya Sarmurzina, açılışta yaptığı açıklamada, festivalin Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin tiyatroları arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılmasını amaçladığını belirtti.