HABER

II. Uluslararası Hazar Ülkeleri Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

Mangıstau Kültür Dairesi Başkanı Paniya Sarmurzina: - "25 yıllık tarihi olan TÜRKSOY’a bu festivali desteklediği için teşekkür ederim"

AKTAU (AA) – Kazakistan’ın Aktau kenti, II. Uluslararası Hazar Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kazakistan’ın Mangıstau Valiliği iş birliğinde Janturin Müzikal Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalin açılış törenine Mangıstau eyaleti Kültür Dairesi Başkanı Paniya Sarmurzina ve Kazak sinema ve tiyatro oyuncusu Asanali Aşimov’un yanı sıra çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

Kazak tiyatro oyuncusu Nurmuhan Janturin’in doğumunun 90. yılına ithafen düzenlenen ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan’dan 200’e yakın tiyatro sanatçısının katıldığı festivalin birinci gününde Tataristan’ın Amutbayev Menzelin Devlet Tatar Dram Tiyatrosu, “İblis” adlı oyunu sahneledi.

Mangıstau eyaleti Kültür Dairesi Başkanı Paniya Sarmurzina, açılışta yaptığı açıklamada, festivalin Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin tiyatroları arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılmasını amaçladığını belirtti.

Festivalin yerel halk tarafından yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Sarmurzina, “25 yıllık tarihi olan TÜRKSOY’a bu festivali desteklediği için teşekkür ederim.” dedi.

Üç gün sürecek festivalde Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu “Yehuda”, Türkmenistan’ın Kemine Marı Devlet Dram Tiyatrosu “Aşk Okyanusunda Küreksiz Sandal", Rusya’nın Nur Ufa Devlet Tatar Tiyatrosu “Geçmişten Gelen Kadın”, İran’ın Bileh Savar Barbod Tiyatro Grubu “Kendini Benden Aldın” ve Kazakistan Gabit Musrepov Kazak Devlet Akademik Genç Seyirciler Tiyatrosu "Dipte", N. Janturin Mangistau Vilayet Müzikal Dram Tiyatrosu "Kaligula" ve Akmola Eyaleti Rus Dram Tiyatrosu “Darağacı” adlı
eserleri sahneleyecek.

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
TUSAŞ gelecek yıl 1,000 mühendis istihdam edecekTUSAŞ gelecek yıl 1,000 mühendis istihdam edecek
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar varAnkara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Hazar Ülkeleri Tiyatro Festivali

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakın siz bu tuzağa düşmeyin! 950 genci böyle kandırmışlar

Sakın siz bu tuzağa düşmeyin! 950 genci böyle kandırmışlar

Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi! Yakut ve zümrütlerle bezeli

Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi! Yakut ve zümrütlerle bezeli

Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada

Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada

Ölüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldı

Ölüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldı

Johnny Cage ve Scorpion’lu dövüş oyunu hangisidir? İşte nostaljik dövüş turnuvası oyunu! (Hadi İpucu 14 Eylül 12.30)

Johnny Cage ve Scorpion’lu dövüş oyunu hangisidir? İşte nostaljik dövüş turnuvası oyunu! (Hadi İpucu 14 Eylül 12.30)

Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler

Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.