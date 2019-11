Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli, III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "An itibariyle şuraya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23 bini aşmış ve bu şura, tarihimizin en geniş katılımlı şurası olarak kayda geçmiştir" dedi.

III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla başladı. İlk defa, tüm Türkiye’nin söz sahibi olduğu bir Tarım Orman Şurası gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “An itibariyle şuraya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23 bini aşmış ve bu şura, tarihimizin en geniş katılımlı şurası olarak kayda geçmiştir. Tarım Orman Şurası süreci, her meslekten halkımızın, her yaştan insanımızın sahiplendiği ve yönettiği bir süreç oldu. Akademisyenlerimiz, iş adamlarımız, fırıncılarımız, öğretmenlerimiz, tarım yazarlarımız, mühendislerimiz ve daha pek çok vatandaşımız şuraya büyük teveccüh gösterdi. Tabii biz, bu şura vesilesiyle hem Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanında kalbi Türkiye için atan kardeşlerimizden de pek çok geri dönüş aldık" dedi.