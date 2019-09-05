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III. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi Başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “III.

III. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi Başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “III. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi” 5 Eylül’e Belgrad Üniversitesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Ayşe Uzer, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jelana Erdelyan’ın yanı sıra farklı ülkelerden gelen çok sayıda akademisyen katıldı. Kongrenin açış konuşmasını yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, tarih boyunca Türkler ve Sırplar arasında kurulan kritik önemdeki ittifak ilişkilerine değindi.

Kosova Savaşı ile yakınlaşan iki milletin bu tarihten itibaren sağlam ve derin bir birliktelik inşa ettiklerini belirten Prof. Dr. Turan, Sırp komutan Stefan Lazarevi’in bir Haçlı savaşı olarak anılan Niğbolu Savaşı’nın da aralarında bulunduğu önemli savaşlarda Avrupalıların büyük baskına rağmen Yıldırım Beyazıt’ın yanında yer aldığını anımsatarak bu büyük beraberlik örneğinin Türkler ve Sırplar arasında yüzyıllarca sürecek sağlam ilişkilere açılan bir pencere olduğunu ifade etti. Osmanlı varlığının Balkanlara tam olarak yerleşmesine Belgrad’ın alınmasının önemi rol oynadığına vurgu yapan Prof. Dr. Turan, ortak kültürel unsurlar sayesinde Osmanlı idaresi ile Balkan halkları arasındaki ilişkilerin sağlam ve derin bir şekilde yüzyıllar boyunca devam ettiğini belirtti. “Tuna Nehri, Vardar Ovası, Kumanova bizim için vazgeçilmez birer kültürel unsur, destanlarda yaşayan değerlerdir.” diyen Prof. Dr. Turan, Türkler ve Sırplar arasındaki başka bir ortak değerin de “vatan" kavramı olduğunu belirterek, “Balkanlar tüm dünya için jeopolitik bakımdan değerli bir yerdir ama bu topraklar bizim için aynı zamanda vatandır. Bu bizi birleştiren noktalardan biridir. Bizler uğrunda ölünebilecek toprağa vatan deriz. Çok sayıda Sırp bu topraklar için hayatını vermiştir. Biz de Balkan Savaşlarında çok sayıda şehit verdik.” dedi.

Açılış töreni, etkinliğe Türkiye’den katılan kurumlar ile ev sahibi üniversite arasında karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. Osmanlı’nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılanmasına ilişkin güncel çalışmaların paylaşılması amacıyla düzenlenen kongre serisinin 3’üncüsünde, 20. yüzyıla doğru başta Balkanlar olmak üzere Osmanlı coğrafyasında meydana gelen gelişmeler ve 6 asırlık Osmanlı idari sistemi ele alınıyor. Osmanlı’nın fetih politikası, kültür ve medeniyet birikimi ile “Millet Sistemi”nin de konuşulacağı kongreye Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Hırvatistan, Irak, Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 90’ı aşkın bilim insanı katılıyor.

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