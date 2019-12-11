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İİT Afganistan Daimi Temsilcisi Botsalı: "Türkiye'nin Afganistan barışı için çabaları sürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

"HoA-IP, Afganistan barışının sağlanması için faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlerden sonraki en büyük platformdur. Bölgenin en önemli ülkeleri Afganistan barışı ve yapılanması için bu platformda iş birliği yapıyor"

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan barışı için çaba göstermekte olduğunu söyledi.

Büyükelçi Botsalı, Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Botsal, "Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan barışı için çabaları devam ediyor." dedi.

HoA-IP'un Türkiye ve Afganistan'ın öncülüğünde kurulduğuna dikkati çeken Botsal, "HoA-IP, Afganistan barışının sağlanması için faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlerden sonraki en büyük platformdur. Bölgenin en önemli ülkeleri Afganistan barışı ve yapılanması için bu platformda iş birliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

İİT'nin HoA-IP'da temsil edilmesinin Afganistan barış süreci çalışmalarına olumlu katkılar sunduğunu kaydeden Botsal, ABD-Taliban görüşmelerinin yeniden başlamasının da barış sürecine fayda sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Botsalı, "Ülkenin bu duruma gelmesinin nedeni Afgan halkı değildir. Her gün kadın çoluk-çocuk, suçsuz insanlar ölüyor. Afganistan halkı bu ölümlerin sona ermesini ve kalıcı bir barışı istiyor." diye konuştu.

- HoA-IP

Bölgesel sorunların müşterek yollarla çözülmesi, Afganistan'da istikrarın sağlanması, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın artırılması amacıyla 2011'de kurulan Afganistan için İstanbul Konferansının Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan, İran, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 14 üyesi bulunuyor. HoA-IP'e 17 devlet ve 12 uluslararası kuruluş da destek veriyor.

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Afganistan ilişkileri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyü Türkiye

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