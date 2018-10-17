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İİT, BM Genel Kurulundaki "Filistin oylamasından" memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Filistin'in gelecek yıl "G77+Çin Grubu"nun başkanlığını yapması için BM Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada "evet" oyu kullanan devletlerin tüm dünyaya siyasi, ahlaki ve insani bir mesaj verdiğini ifade etti

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), "Filistin'in gelecek yıl gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren kararın" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu kararın Ortadoğu barış sürecini desteklemeye yönelik uluslararası çabaları birleştirme bağlamında değerlendirilmesi" çağrısı yapılırken, bu kararla Filistin devletinin statüsünü sağlamlaştırma ve BM'de tam üyelik elde etme hakkının somutlaştığı vurgulandı.
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- İİT Genel Sekreteri'nden "Bu tarihi başarı değerlendirilmeli" çağrısı

Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de BM Genel Kurulu'nda Filistin lehine oy kullanan bütün devletlerin sergilediği tutumdan övgüyle söz etti.

Söz konusu devletlerin bu tutumlarıyla Filistin halkının haklarını ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma taleplerini destekleme doğrultusunda siyasi, ahlaki ve insani bir mesaj verdiğini ifade eden Useymin, "bu tarihi başarının iki devletli çözüme giden siyasi süreçten yana tüm uluslararası çabaları birleştirme yolunda değerlendirilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin'in gelecek yıl, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren karar, BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 146 "evet"le kabul edilmişti. ABD, İsrail ve Avustralya'nın karşı çıktığı oylamada, 15 ülke çekimser kalırken 29 ülke ise oy vermemişti.

Bu kararla, BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu adına açıklama yaparken, teklifler sunarken üye ülke gibi hareket edebilecek ve cevap verme hakkını kullanabilecek.

BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünün ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltilmesine karar vermişti. Filistin bu kararla BM Genel Kurulundaki bazı oylamalara ve BM bünyesindeki uluslararası örgütlere katılma hakkı kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin G77+Çin Grubu islam işbirliği teşkilatı

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