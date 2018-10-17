CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), "Filistin'in gelecek yıl gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren kararın" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu kararın Ortadoğu barış sürecini desteklemeye yönelik uluslararası çabaları birleştirme bağlamında değerlendirilmesi" çağrısı yapılırken, bu kararla Filistin devletinin statüsünü sağlamlaştırma ve BM'de tam üyelik elde etme hakkının somutlaştığı vurgulandı.

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- İİT Genel Sekreteri'nden "Bu tarihi başarı değerlendirilmeli" çağrısı

Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de BM Genel Kurulu'nda Filistin lehine oy kullanan bütün devletlerin sergilediği tutumdan övgüyle söz etti.

Söz konusu devletlerin bu tutumlarıyla Filistin halkının haklarını ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma taleplerini destekleme doğrultusunda siyasi, ahlaki ve insani bir mesaj verdiğini ifade eden Useymin, "bu tarihi başarının iki devletli çözüme giden siyasi süreçten yana tüm uluslararası çabaları birleştirme yolunda değerlendirilmesi" çağrısında bulundu.