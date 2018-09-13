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İİT, BM'deki Yemen görüşmelerine katılmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

İİT, BM'deki Yemen görüşmelerine katılmaya hazır

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'le ilgili toplantılarına katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Yemen'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Useymin, İİT'nin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e önerilerde bulunmak ve İslami bir boyut kazandırmak için BM'nin toplantılarına katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Useymin ayrıca, İİT'nin, Yemen halkının sıkıntılarının giderilmesi için insani alanda oynadığı role işaret etti.

Yemani ise İTT'nin, Yemen halkına yaptığı insani yardımları takdir ettiklerini dile getirdi.

Useymin ile Yemani, Yemen krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi için koordinasyona devam etme konusunda görüş birliğine vardı.

BM temsilcisi Martin Griffiths ise Yemenli tarafları diyalog masasına oturtmak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak, İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Griffiths dün yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında başlayamadan biten barış görüşmelerini yeniden canlandırmak amacıyla Yemen, Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BM İİT Yemen

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