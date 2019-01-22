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İİT, Çin ile görüşmeler yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

İİT, Çin ile görüşmeler yapacak

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Çin ile Filistin davası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeler, teşkilat üyesi olmayan ülkelerdeki Müslümanların durumu ve İslamofobi gibi çeşitli konuları görüşecek.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilattan bir heyetin Çin Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine yarın Çin'in başkenti Pekin'e gideceği ve Çinli yetkililer ile bir hafta boyunca bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşeceği belirtildi.

Bunun iki taraf arasında yapılan ikinci görüşmeler olacağı kaydedilen açıklamada, Çin ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin, Filistin davası, İsrail-Filistin meselesi, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan konularının yanı sıra İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslümanların durumu, İslamofobi, terör ve radikalizmle mücadele meselelerinin ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İİT Genel Sekreteri Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Yusuf ed-Dabii'nin başkanlık edeceği heyette, teşkilatın siyasi işler idaresi, azınlıklar idaresi, Müslüman topluluklar idaresi, diyalog ve iletişim idaresi ile medya idaresinden yetkililerin yer alacağı bilgisi verildi.

İİT ile Çin arasında Nisan 2015'te de Pekin'de dünyadaki Müslüman azınlıkların durumunu ele alan görüşmeler yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin İİT

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