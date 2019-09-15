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İİT Dışişleri Bakanlarından "İsrail işgali bitmeden barış yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

İİT Dışişleri Bakanları: - "Stratejik bir seçenek olarak barış, İsrail işgali bitmeden, İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletinin topraklarından tamamen çekilmeden gerçekleşmeyecek" - Bakanlar ayrıca, İsrail'in sömürgeci ve yayılmacı politikalarına karşı BMGK ile BM Genel Kurulu'na gidilmesi ve uluslararası mahkemelere başvurulması gibi siyasi ve yasal tüm adımların atılmasını kararlaştırdı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme vaadini reddettiklerini belirterek, "İşgal bitmeden barış ve güvenlik yok." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Netanyahu'nun vaadinin, "Filistin halkının tarihi ve yasal haklarına yönelik tehlikeli bir saldırı, uluslararası sözleşmeleri de açık ihlal" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, "Stratejik bir seçenek olarak barış, İsrail işgali bitmeden, İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletinin topraklarından tamamen çekilmeden gerçekleşmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Sömürgeci ve yayılmacı politikalarının sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, bu politikalara karşı mücadele için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM Genel Kurulu'na gidilmesi ve uluslararası mahkemelere başvurulması gibi siyasi ve yasal tüm adımların atılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma İsrail'in yasa dışı kararlarına karşı sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunuldu.

Dışişleri bakanlarının, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği ihlallerden sorumlu tutulması adına atılacak her adımda Filistin'e destek vereceği belirtildi.

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha fazla tanınması için sarf edilen çabaların desteklendiği açıklamada, Filistin devletini tanımayan ülkelere de en kısa zamanda tanımaları çağrısında bulunuldu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu İİT israil Ürdün Vadisi

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