CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme vaadini reddettiklerini belirterek, "İşgal bitmeden barış ve güvenlik yok." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Netanyahu'nun vaadinin, "Filistin halkının tarihi ve yasal haklarına yönelik tehlikeli bir saldırı, uluslararası sözleşmeleri de açık ihlal" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, "Stratejik bir seçenek olarak barış, İsrail işgali bitmeden, İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletinin topraklarından tamamen çekilmeden gerçekleşmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Sömürgeci ve yayılmacı politikalarının sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, bu politikalara karşı mücadele için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM Genel Kurulu'na gidilmesi ve uluslararası mahkemelere başvurulması gibi siyasi ve yasal tüm adımların atılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.