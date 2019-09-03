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"İİT Gençlik Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

İİGF Başkanı Taha Ayhan: - "Hedeflerimize, sadece gençlerin birlikte çalışmasıyla, eğitimlerinin iyileştirilmesiyle, gençlerin girişimcilik ruhunun güçlendirilmesiyle ulaşabiliriz"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) Başkanı Taha Ayhan, "Hedeflerimize, sadece gençlerin birlikte çalışmasıyla, eğitimlerinin iyileştirilmesiyle, gençlerin girişimcilik ruhunun güçlendirilmesiyle ulaşabiliriz." dedi.

44. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen "İİT Gençlik Günü" kapsamında "Birlik ve Beraberlik için İİT Gençlik Günü" temasıyla Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Ayhan, "Gençlik Günü"nün üye ülkelerin gençleri arasındaki iş birliklerini geliştirmek, birlikte çalışmalarını sağlamak, toplumdaki rollerini güçlendirmek için düzenlendiğini anlattı.

İİGF'nin kültürel ve sosyal alanlarda projelerini ve siyasetlerini sürdürmeleri için çözüm arayışında olduğunu belirten Ayhan, "İİGF, bu fırsatları değerlendirmeye, eşit şekilde paylaştırmaya devam etmektedir. Hedeflerimize, sadece gençlerin birlikte çalışmasıyla, eğitimlerinin iyileştirilmesiyle, gençlerin girişimcilik ruhunun güçlendirilmesiyle ulaşabiliriz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da genç olmanın herkes için önemli olduğunu dile getirerek, Hz. Muhammed'in de gençliğin çok güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ve dünyadaki gençlere çok önem verdiğini belirten Kan, "Gençliği çok önemsiyoruz, gençler bizim geleceğimizdir, bugünümüzdür." dedi.

- "Gençlerin sosyal alanlarda aktif olarak çalışması gerekiyor"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Azerbaycan'ın gençleri ve en başından itibaren İİGF'yi desteklediğini ifade etti.

Dünyadaki Müslümanların sayısının 2 milyara yaklaştığını kaydeden Rahimov, "Müslümanların hayatlarına ve gelir kaynaklarına baktığımızda maalesef okuma yazarlık oranının çok iyi olmadığını görüyoruz. Gençlerin kendi potansiyellerini kullanarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamaları ve kesinlikle sosyal alanlarda aktif olarak çalışmaları gerekiyor." diye konuştu.

Mali Gençlik ve Spor Bakanı Arouna Modibo Toure da Mali ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye ve Mali arasındaki iş birliği çok önemli. Gençlik konusunda da pek çok iş birliğimiz var. Ayrıca Türkiye, Mali'deki gençlere çok yardımcı oldu. Spor ve gençler konusunda ilerlemek için Müslüman ülkelerden yardım bekliyoruz." dedi.

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