İİT, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırıları, uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların ciddi bir şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gerginliğin tehlikeli bir boyuta ulaşmasının tamamen İsrail'in sorumluluğunda olduğu belirtilerek, Filistinlilere yönelik devam eden hak ihlallerinin ve saldırıların durdurulması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılara dair yaptığı sonraki açıklamalarda 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

