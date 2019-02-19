HABER

İİT Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

İİT Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire'de düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtilerek, terörle mücadele noktasında Mısır ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Bu tür saldırıların Mısır'ın gücünü ve ülke güvenliği ile istikrarını hedef alan örgütleri yok etme konusundaki kararlılığını artıracağını vurgulayan Useymin, saldırıda ölenlerin ailelerine ve Mısır hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde dün akşam düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İİT intihar saldırısı mısır

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çantasından çıkanlar şaşırttı

Çantasından çıkanlar şaşırttı

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Daha önce hiç görmediniz

2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

Berna Laçin'in hapsi isteniyordu! Karar verildi

Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.