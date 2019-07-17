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İİT Sudan'daki tarafların anlaşmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

İİT Sudan'daki tarafların anlaşmasından memnun

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'daki tarafların geçiş dönemi için anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sudan'daki siyasi sürecin tamamlanması ve ülkenin bulunduğu krizden çıkması için destek olan bölgesel ve uluslararası aktörlerin ara buluculuk rolünden övgüyle söz eden Useymin, uluslararası topluma, geçiş sürecinde Sudan'a her türlü desteğin verilmesi çağrısında bulundu.

Useymin, ayrıca, Sudan'daki güvenlik, istikrar ve kalkınmaya destek için İİT'nin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden ÖDBG ittifakı arasında bu sabah saatlerinde 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belge imzalanmıştı. Nihai anlaşma hükmündeki anayasal belgenin ise cuma günü imzalanması bekleniyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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AGK İİT ödbg Sudan

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