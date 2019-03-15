"İİT Ülkelerinin Gelişiminde Kadınların Rolü" semineri

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, "Uyum içindeki toplulukları inşa etme ve İİT ülkelerinin gelişmelerine katkı sağlamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi ve kadınların statülerinin iyileştirilmesi kritik önemi haiz." dedi.

SESRIC'in Ankara'daki merkezinde "İİT Ülkelerinin Gelişiminde Kadınların Rolü" başlıklı seminer düzenlendi.

Kulaklıkaya, yaptığı konuşmada, güçlü ve sağlıklı toplumların, sosyal ve ekonomik hayatta kadın ve erkeğin eşit muamele gördüğü ailelerden oluştuğuna işaret ederek, "Uyum içindeki toplulukları inşa etme ve İİT ülkelerinin gelişmelerine katkı sağlamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi ve kadınların statülerinin iyileştirilmesi kritik önemi haiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada, İİT ülkeleri dahil birçok ülkede kadınların statülerinin istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Kulaklıkaya, kadınların karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların doğru şekilde ele alınmasında birçok İİT ülkesinin geri kaldığını kaydetti.