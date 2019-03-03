İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturacak

ABU DABİ (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA), faaliyetlerini devam ettirebilmesi için vakıf fonu oluşturulması kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM'a göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, söz konusu vakıf fonunun, Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankasının denetiminde kurulacağını, ülke ve kurumlardan gelecek yardımların toplanacağı bir fon olacağını ifade etti.

Fonun, UNRWA'nın mali durumunun iyileştirilmesi ile Filistinli mültecilere sağlık ve eğitim alanlarında sunduğu hizmetin desteklenmesini amaçladığını belirten Useymin, uluslararası camiayı Filistinli mültecilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı, UNRWA'nın mali durumunun iyileştirilmesi adına kaydedilmiş önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

46. İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

