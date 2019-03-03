HABER

İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 00:09 | Son Güncelleme

İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturulması kararı aldı

ABU DABİ (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA), faaliyetlerini devam ettirebilmesi için vakıf fonu oluşturulması kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM'a göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, söz konusu vakıf fonunun, Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankasının denetiminde kurulacağını, ülke ve kurumlardan gelecek yardımların toplanacağı bir fon olacağını ifade etti.

Fonun, UNRWA'nın mali durumunun iyileştirilmesi ile Filistinli mültecilere sağlık ve eğitim alanlarında sunduğu hizmetin desteklenmesini amaçladığını belirten Useymin, uluslararası camiayı Filistinli mültecilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı, UNRWA'nın mali durumunun iyileştirilmesi adına kaydedilmiş önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

46. İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldiYıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İİT UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.