İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem sonrasında AFAD, Kızılay ve Sağlık Bakanlığından ulusal ve uluslararası medikal kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının Arnavutluk'a intikal ederek sahada çalışmalara başladığını belirterek, "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza da talimatı verdim ve şu anda orada da uygun yerlerin tespitiyle inşallah bu 500 konutu inşa edeceğiz." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İİT ve İslam Kalkınma Bankası iş birliği ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"nın açılışında, 35. İSEDAK Toplantısında yaptığı çağrıyı yinelediğini vurgulayarak, "Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir." ifadesini kullandı. Kardeşlerinin sıkıntılarına duyarsız kalmanın bir Müslümana yakışmayacağını dile getiren Erdoğan, 26 Kasım'da Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla Arnavutluk vatandaşının da yaralandığını hatırlattı.

Erdoğan, bu deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına başsağlığı dileyerek, şöyle devam etti: "Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Depremin yaşandığı günden itibaren değerli dostum, Başbakan Edi Rama ile sürekli irtibat halinde olduk. AFAD'tan arama kurtarma timlerimiz, Kızılayımız, Sağlık Bakanlığından ulusal ve uluslararası medikal kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sürekli Arnavutluk'a intikal ederek sahada çalışmalara başladılar. Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza da talimatı verdim ve şu anda orada da uygun yerlerin tespitiyle inşallah bu 500 konutu inşa edeceğiz." İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 50 ülkenin el ele vererek Arnavutluk'u süratle ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Temenniler güzeldir ama bizde bir laf var, 'Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor.' Aslolan balı yemektir, balı yedirmektir. Bizim bunu yapmamız lazım. Öncelikle İslamik Banka bence en önemli adımı atması lazım. Bak Türkiye olarak biz bu adımı attık. Biz bunu yeterli görmüyoruz, çalışacağız. Aynı şekilde tabii Sayın Başbakan birçok ülkeye mektuplar gönderdi. İnşallah oralardan da birçok buna cevaplar gelir. Biz bu depremin acılarını çok ağır tattık. Biz meşhur Düzce depremi, Bolu depremi, Kocaeli, Sakarya bu depremleri yaşadık. Biz Van depremini yaşadık. Biz Simav depremini yaşadık. Biz Bingöl depremini yaşadık. Buralarda yaşadığımız acıları çok iyi biliyoruz.