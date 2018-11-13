İİT ve Arap Birliği'nden İsrail'e kınama

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali konu ile ilgili açıklamasında, Filistin halkının güvenliğinin sağlanmasının uluslararası toplumun bir görevi olduğunun altını çizerek, ateşkes için uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

Arap Birliği’nden yapılan açıklamada ise, “Birlik, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamakta ve saldırıların bütün sorumluluğunu İsrail'e yüklemektedir.” denildi.

Açıklamada, "İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistin halkına karşı yapılan askeri saldırıların sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu vurgulamakta ve uluslararası toplumu İsrail’e baskı yaparak ateşkes için harekete geçmeye çağırmaktadır." İfadelerine yer verildi.

- Türkiye’de yaşayan Filistinli gazetecilerden İsrail’e tepki

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren Filistinli Gazeteciler ve Medyacılar Topluluğu İsrail’in Gazze’de görev yapan gazetecileri hedef almasını şiddetle kınadığını duyurdu.

Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aksa televizyon kanalı binası ve radyosunun İsrail savaş uçakları tarafından vurulması, “kabul edilmesi mümkün olmayan bir cürüm” olarak nitelendirildi.

- Gerginlik nasıl başladı

﻿Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

﻿Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

