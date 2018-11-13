HABER

İİT ve Arap Birliği'nden İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

İİT ve Arap Birliği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

KAHİRE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

İİT tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "İİT’nin İsrail işgal güçlerinin Gazze’de sivil hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınandığı" kaydedilerek, söz konusu düşmanca saldırıların derhal durdurulması istendi.

Açıklamada, "İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistin halkına karşı yapılan askeri saldırıların sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu vurgulamakta ve uluslararası toplumu İsrail’e baskı yaparak ateşkes için harekete geçmeye çağırmaktadır." İfadelerine yer verildi.

Arap Birliği’nden yapılan açıklamada ise, “Birlik, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamakta ve saldırıların bütün sorumluluğunu İsrail'e yüklemektedir.” denildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali konu ile ilgili açıklamasında, Filistin halkının güvenliğinin sağlanmasının uluslararası toplumun bir görevi olduğunun altını çizerek, ateşkes için uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

- Türkiye’de yaşayan Filistinli gazetecilerden İsrail’e tepki

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren Filistinli Gazeteciler ve Medyacılar Topluluğu İsrail’in Gazze’de görev yapan gazetecileri hedef almasını şiddetle kınadığını duyurdu.

Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aksa televizyon kanalı binası ve radyosunun İsrail savaş uçakları tarafından vurulması, “kabul edilmesi mümkün olmayan bir cürüm” olarak nitelendirildi.

- Gerginlik nasıl başladı

﻿Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

﻿Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

PARTNERİnsanlar neden aldatır?İnsanlar neden aldatır?
Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...
Yerel seçimlerde aday olacaklara eğitim verilecekYerel seçimlerde aday olacaklara eğitim verilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği İİT İsrail'i kınadı

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

İlginizi Çekebilir

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.