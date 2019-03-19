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İİT Yeni Zelanda katliamı için İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

İİT Yeni Zelanda katliamı için İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye'nin talebi üzerine Yeni Zelanda katliamını görüşmek üzere İstanbul'da olağanüstü toplanacak.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin çağrısı üzerine üye ülkelerin, Dışişleri Bakanları düzeyinde cuma günü gerçekleştireceği toplantıda Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in "İslamofobi'nin tehlikesine yönelik farkındalık, terörle mücadele ve dünya genelinde Müslüman toplumların korunması konusunda sarf edilen çabalara" ilişkin bir sunum yapacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, katliamda hayatını kaybedenler için 29 Mart'ta Yeni Zelanda'da yapılacak anma törenine İİT'nin de katılım sağlayacağı kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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