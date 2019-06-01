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İİT zirvesinden, "Filistinlilerin meşru haklarına aykırı çözüm önerilerine karşıyız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 06:40 | Son Güncelleme

Filistin halkının haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği kapanış bildirgesinde Türkiye'nin, İİT'nin önceki dönem başkanlığında harcadığı çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdir mesajları iletildi

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde, Filistin halkının meşru haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke'de düzenlenen 14'üncü İİT olağan zirvesinin kapanış bildirgesinde Filistin'e yönelik mesajlar ağırlık kazandı.

Kudüs'ü, sözde İsrail'in başkenti olarak tanıyan hukuk dışı her türlü kararın en sert şekilde kınandığı ve reddedildiği bildirgede, Filistin halkının haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği kaydedildi.

- Erdoğan'a takdir ve teşekkür

Bildirgede, "Türkiye'nin 2016-2019 yılları arasında başarılı bir şekilde yürütttüğü İİT'nin 13. dönem başkanlığı ve Kudüs için düzenlenen iki olağanüstü zirve başta olmak üzere harcadığı çabalardan dolayı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdir mesajları iletildi.

Ramazan ayından sonra Amerikan yönetiminin “yüzyılın anlaşması” planı olarak adlandırılan Filistin-İsrail barış anlaşması için harekete geçmesi bekleniyor. Bu çerçevede ABD'nin, bu ay sonunda Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenleyeceği ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- ABD'nin "hukuk dışı" kararı kınandı

Filistinli gruplardan ulusal mutabakat sürecini bir an önce tamamlamaları, Filistin hükümetinin Gazze'deki tüm sorumluluğu üstlenmesi ve en yakın zamanda seçimlerin yapılması istenen bildirgede, İsrail'in Suriye'ye ait olan Golan tepelerinden çekilmesi talep edildi, ABD'nin, bu konuda aldığı "hukuk dışı" karar kınandı.

Libyalı tarafların siyasi sürece dönmesi istenirken, Sudan halkının gelecekle ilgili tercihlerinin desteklendiği belirtilen bildirgede, Cemmu ve Keşmir halklarının da geleceğini tayin etmede meşru haklarının prensipte desteklendiği ifade edildi.

Bosna Hersek'e ekonomi başta olmak üzere destek verilmesi çağrısı yapılan bildirgede, Kıbrıslı Türklerin sorunlarına ve adil çözüme ulaşılması için harcanan çabalara destek verildiği belirtilerek, İİT üyesi ülkelerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) dayanışma içerisinde olması istendi.

Bildirgede, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki azınlık Müslümanlarına insanlık dışı uygulamaları kınanarak, Myanmar'daki insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Geçen haftalarda Suudi Arabistan'da iki petrol pompa istasyonuna düzenlenen saldırı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisine yönelik sabotaj eylemlerine işaret edilerek, gerekçesi ne olursa olsun terörün her türlüsünün reddedildiği vurgulandı.

İslamofobiyle mücadele için kapsamlı bir strateji belirlenmesi çağrısı yapılan bildirgede ayrıca 15'inci İİT olağan zirvesinin Gambiya'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu arada Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği olağanüstü zirvelerinin kapanış bildirgesinde birinci gündem olan İran, İİT zirvesinin sonuç bildirgesinde ise açık bir şekilde kınanmadı.

Arap Birliği zirvesinin sonuç bildirgesinde, İran yapımı balistik füzelerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına atılması, İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adalarını işgal etmesi (Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları), Suriye krizine müdahale etmesi ve toprak bütünlüğünü etkilemesi, Bahreyn'in iç işlerine karışması ve oradaki terör örgütlerini desteklemesi kınanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İİT kapanış bildirgesi Mekke

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