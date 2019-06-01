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İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri "Filistin meselesi ve İslam ülkelerindeki krizler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 04:45 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: "Filistin meselesi hepimizin önceliği olarak kalacaktır"

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesinin ilk gündem maddeleri "Filistin meselesi ve İslam dünyasındaki krizler" oldu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke'de düzenlenen 14'üncü İİT olağan zirvesinde yaptığı konuşmada, "Filistin meselesi hepimizin önceliği olarak kalacaktır." dedi.

Useymin, Türkiye'ye önceki dönem yürüttüğü İİT zirve başkanlığından ve harcadığı çabalardan ötürü teşekkür etti.

"Filistin meselesi hepimizin önceliği olarak kalacaktır." diyen Useymin, uluslararası meşru kararlara göre başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletinin kurulmasında iki devletli çözümü ve Arap Barış Planını dikkate alan kapsamlı ve adil bir barışın en iyi çözüm olduğunu belirtti.

Useymin ayrıca İİT üyesi olan Suudi Arabistan'ın hedef alınmasının tüm İslam aleminin hedef alınması anlamına geldiğini kaydetti.

- "Filistin meselesi başta olmak üzere ülkelerdeki krizler çözülmeli"

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için önce Filistin meselesi başta olmak üzere Libya, Yemen ve Suriye'deki krizlerin çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sibsi "Arap ve İslam dünyasındaki sorunların çözümü, bölge ülkeleri ve halklarının çabalarını arttırmasını ve aralarındaki koordinasyonu güçlendirmesini gerekli kılıyor." dedi.

- Abbas'tan Kudüs uyarısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Filistin halkının Kudüs'e el sürülmesini kabul etmeyeceğini ve bu şehri savunmaya devam edeceğini söyledi.

ABD yönetimini, "işgal devletinin hukuk dışı eylemlerini desteklemekle" suçlayan Abbas, bugünlerde Kudüs'ün, tarihini, kimliğini ve kutsal değerlerini hedef alan ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi için yürütülen çetin bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

- "Filistin halkı, haklarını geri almalı"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İİT'nin önceki dönem zirve başkanlığı dönemini yürüten Türkiye'nin çabalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Buhari, Filistin halkının meşru tüm haklarını geri alması gerektiğini belirterek, İİT zirvesinin, terör başta olmak üzere birtakım meydan okumalarla mücadele için önemli bir zamanda gerçekleştirildiğini söyledi.

- Libya'da savaşın durdurulması çağrısı

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da bölgede yükselen tansiyonun, İslam ümmeti ve istikrarına yönelik tehlikeli meydan okumaların habercisi olduğunu belirterek, bölgeyi gerginlik ve çatışmalardan uzak tutmak için bir alan açılması gerektiğini ifade etti.

Sabah, Türkiye'nin, önceki dönem İİT zirve başkanlığı dönemindeki çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Filistin meselesinin çözümünün, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını esas alması gerektiğini belirten Sabah ayrıca Libya'da çatışan taraflara, ülkelerinin çıkarlarını önceleyerek akan kanı durdurmaları çağrısı yaptı.

Sabah, geçen haftalarda Suudi Arabistan'da iki petrol pompa istasyonuna düzenlenen saldırıyı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisine yönelik sabotaj eylemlerini de kınadı.

- UNRWA'ya destek çağrısı

Ürdün Kralı Abdullah, 5 bini aşkın Filistinli mülteciye yardımlarını sunabilmesi için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) destek verilmesi çağrısı yaparak, bu zirvenin İslam dünyasındaki halkların beklentilerinin gerçekleştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi için bir fırsat olması temennisinde bulundu.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife bölgedeki mevcut krizlerin bir an önce çözülmesi çağrısı yaparken, Pakistan Başbakanı İmran Han da Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüme bağlı olduklarını vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

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İİT Mekke Zirve

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