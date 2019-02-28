İİT'de Birleşik Arap Emirlikleri emrivakisi

TUĞRUL ÇAM - İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) önemli bir toplantısına yarın ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) toplantıya Hindistan'ı "onur konuğu" olarak davet etmesi ve Hindistan-Pakistan gerilimine rağmen davetini geri çekmemesi tepkiyle karşılandı.

İİT 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 1-2 Mart'ta BAE’nin ev sahipliğinde Abu Dabi’de düzenlenecek.

İİT kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE yönetimi, İİT üyesi olmayan Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı bu toplantıya onur konuğu olarak davet etti. BAE, bu davet hakkında İİT Sekreteryasını ve üye ülkeleri bilgilendirmedi. Teamül gereği, BAE'nin daveti İİT Sekreteryası ile mutabık kalarak yapması gerekiyordu.

Hindistan'ın 26 Şubat'ta Pakistan topraklarına hava saldırısı düzenlemesi sonrasında iki ülke arasında zirveye çıkan gerilime rağmen davet geri çekilmedi.

Pakistan, Hindistan ile savaş uçaklarının düşürülmesiyle ortaya çıkan gerilimin ardından BAE'nin davetini geri çekmesini istedi. Pakistan Eyaletlerarası Koordinasyon Bakanı Mehmida Mirza, BAE'nin İslamabad Büyükelçisi Hammad Ubeyd El Zaabi'yi çağırarak Hindistan'ın davet edilmesine yönelik Pakistan'ın çekincelerini iletti.

Hindistan-Pakistan gerilimi sonrasında Pakistan'ın yarınki konsey toplantısının oturumuna katılmayabileceği belirtildi.

Türkiye, toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle katılacak.

