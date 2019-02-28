HABER

İİT'de Birleşik Arap Emirlikleri emrivakisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri ev sahibi olarak düzenlediği İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına İİT ile mutabık kalmadan Hindistan'ı onur konuğu olarak davet etti - BAE, Hindistan-Pakistan geriliminden sonra İİT üyesi Pakistan'ın talebine rağmen daveti geri çekmedi

TUĞRUL ÇAM - İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) önemli bir toplantısına yarın ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) toplantıya Hindistan'ı "onur konuğu" olarak davet etmesi ve Hindistan-Pakistan gerilimine rağmen davetini geri çekmemesi tepkiyle karşılandı.

İİT 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 1-2 Mart'ta BAE’nin ev sahipliğinde Abu Dabi’de düzenlenecek.

İİT kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE yönetimi, İİT üyesi olmayan Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı bu toplantıya onur konuğu olarak davet etti. BAE, bu davet hakkında İİT Sekreteryasını ve üye ülkeleri bilgilendirmedi. Teamül gereği, BAE'nin daveti İİT Sekreteryası ile mutabık kalarak yapması gerekiyordu.

Hindistan'ın 26 Şubat'ta Pakistan topraklarına hava saldırısı düzenlemesi sonrasında iki ülke arasında zirveye çıkan gerilime rağmen davet geri çekilmedi.

Pakistan, Hindistan ile savaş uçaklarının düşürülmesiyle ortaya çıkan gerilimin ardından BAE'nin davetini geri çekmesini istedi. Pakistan Eyaletlerarası Koordinasyon Bakanı Mehmida Mirza, BAE'nin İslamabad Büyükelçisi Hammad Ubeyd El Zaabi'yi çağırarak Hindistan'ın davet edilmesine yönelik Pakistan'ın çekincelerini iletti.

Hindistan-Pakistan gerilimi sonrasında Pakistan'ın yarınki konsey toplantısının oturumuna katılmayabileceği belirtildi.

Türkiye, toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle katılacak.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Kürek kemiği yanından aldıkları dokuyla topuk yaptılarKürek kemiği yanından aldıkları dokuyla topuk yaptılar
Bakan Selçuk: Elektrik tüketim desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruzBakan Selçuk: Elektrik tüketim desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Hindistan İİT Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.