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İİT'den 7 ülkeye eğitim yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

İİT'den 7 ülkeye eğitim yardımı

CİDDE(AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 7 ülkeye eğitim projeleri için maddi yardım sağladığını duyurdu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatın, İslami Dayanışma Fonu aracılığıyla yürütülen bazı eğitim projeleri için maddi yardımda bulunduğunu ifade etti.

Useymin, maddi yardımın, kuruluşun üye ülkelerle ve dünyadaki diğer Müslüman topluluklarla olan dayanışmasını yansıttığını belirterek, yardımın Nijerya, Ekvador, Mali, Etiyopya, Uganda, Lübnan ve Filistin'i kapsadığını bildirdi.

İİT'ye bağlı İslami Dayanışma Fonu, ihtiyaç sahibi Müslümanlara sosyo-kültürel destek için maddi yardım sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

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