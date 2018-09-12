İİT'den ABD'ye FKÖ'nün ofisini kapatma kararını gözden geçirme çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'ye Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatma kararını tekrar gözden geçirme çağrısı yaptı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin söz konusu kararının barışa ulaşma fırsatlarına hizmet etmediği, ABD'nin süper güç olarak sorumluluklarına ters düştüğü ve iki devletli çözüm çabalarını zayıflattığı" belirtildi.

ABD'nin sadece beklenen barıştan uzaklaştıracak son zamanlardaki duruşlarını gözden geçirmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, İİT'nin FKÖ'yü desteklediği belirtilerek örgütün "Filistin meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm getirme ve Filistin halkının haklarını uluslararası meşruiyet tarafından sağlanan bütün araçlarla geri kazanma konusunda Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi" olduğu aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından evvelki gün yapılan yazılı açıklamayla Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Washington'daki ofisinin kapatılacağı bildirilmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

