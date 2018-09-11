CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'da kalıcı barış sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine, Cidde kentindeki İİT genel merkezinde "Afganistan'da barış ve istikrara destek" meselesini görüşmek üzere, üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla bugün gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, üye devletler ve uluslararası topluma, "şiddete son verme ve terörist gruplarla ilişkilerin kesilmesi ilkelerine dayanan siyasi bir çözüme ulaşmak amacıyla Afganistan'ın öncülüğünde ve gözetiminde yürütülen kapsamlı barış ve uzlaşı sürecini destekleme" çağrısında bulunuldu.

Sonuç bildirgesinde İİT'nin, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai'nin, Taliban'la barışçıl, şartsız ve doğrudan bir diyaloğa girme konusu da dahil, barışın inşası yönündeki çabalarına destek verdiği belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen ay Kurban Bayramı dolayısıyla Taliban'a karşı ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri ise daha sonra yaptığı açıklamada, devletin aldığı ateşkes kararına Taliban'dan yanıt gelene kadar operasyonların süreceğini ifade etmişti.

