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İİT'den Afganistan'daki saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

İİT'den Afganistan'daki saldırılara kınama

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan en büyük hava üssü Bagram yakınında NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı ile bir milletvekili adayına düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Helmand milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman'a, Leşkergah şehrindeki seçim ofisinde bombalı saldırı ile NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

İİT'nin, Afganistan'da cumartesi günü yapılacak milletvekili seçimlerine dokunulmasını reddettiğini aktaran Useymin, hükümete, siyasi liderlere ve Afganistan halkına sükunet çağrısı yaparak, birlik ve ulusal çıkarların şahsi menfaatlerin önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan en büyük hava üssü Bagram yakınında NATO konvoyuna bugün düzenlenen intihar saldırısında iki sivil ölmüş, üç NATO askeriyle iki sivil yaralanmıştı.

Dün de Leşkergah şehrindeki seçim ofisindeki koltuğuna yerleştirilen bombanın patlaması soncu Helmand milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman ve 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Afganistan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) NATO konvoyuna saldırıyı kınama

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