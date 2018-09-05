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İİT'den Çad Gölü havzasına 9 milyar dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 03:08 | Son Güncelleme

İİT, İKB aracılığıyla Çad Gölü'ndeki projelere 9 milyar dolarlık finansman sağlayacak

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), İslam Kalkınma Bankası (İKB) aracılığıyla Çad Gölü bölgesindeki projelere 9 milyar dolarlık finansman sağlayacağı bildirildi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yazılı açıklamasında, Çad Gölü bölgesinin istikrarı, güvenliği ve gelişiminin teşkilatın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

İİT'nin, İKB aracılığıyla Çad Gölü bölgesine 9 milyar dolarlık finansman sağlayacağını kaydeden el-Useymin, bu şekilde, Çad Gölü bölgesinde kuraklıkla mücadele etmeyi ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarına karşı bölge halkının direnişini desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün, Çad Gölü Havzası'ndaki insani krizin masaya yatırıldığı Çad Gölü Havzası İnsani Yardım Konferansı düzenlenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Nijerya ve Norveç'in ortaklaşa düzenlediği konferansa İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin adına teşkilatın Brüksel'deki Daimi Gözlemcisi İsmet Cihan katılmıştı.

Konferansta, Çad Gölü Havzası ülkeleri Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer'e Almanya 140 milyon avro, Norveç de 40 milyon avro ek yardım yapacağını açıklamıştı.

-10 milyon insan yardım bekliyor

BM'ye göre, Çad Gölü havzasındaki 10 milyon kişi, korunmaya muhtaç bulunuyor ve acil olarak insani yardım bekliyor. Bölgedeki 2,4 milyon kişi, güvenlik sorunu yüzünden evini terk etmiş durumda.

Dünya Bankası ve Çad Gölü Komisyonu verilerine göre, iklim değişikliği, kuraklık, yağış oranının az olması ve su kaynaklarının aşırı kullanımı da Çad Gölü'ndeki su seviyesini düşürdü.

Milyonlarca insanın su ihtiyacının karşılanması için 2008 yılında Çad Gölü ıslah projesi başlatılmıştı.

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Çad Gölü İİT islam işbirliği teşkilatı İslam Kalkınma Bankası

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