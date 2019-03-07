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İİT'den çatışma bölgelerindeki kadınların sıkıntılarını azaltma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında çatışma bölgelerindeki kadınların sıkıntılarına dikkati çekti

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma "çatışma, kriz ve savaş bölgelerindeki kadınların maruz kaldığı sıkıntıları azaltmak için çabaları artırma" çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma başta işgal altındaki Filistin ile Suriye, Yemen, Nijerya, Somali ve Rohingyaların kaldığı kamplar olmak üzere çatışma, kriz ve savaş bölgelerindeki kadınların sıkıntılarını azaltmaya yönelik çabaları artırma çağrısı yaptı.

Useymin, "İİT üyesi birçok ülkede kadınların karşılaştığı zorluklar; bu ülkelerdeki mevcut istikrarsızlık, savaş ve silahlı çatışmaların yanı sıra kadınların karar alma süreçlerine dahil olma konusunda zayıf kalmalarının bir neticesidir." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter ayrıca, kadınların güçlendirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için yenilikçi yöntemler geliştirme ve kadınlara özellikle bilim ve teknolojide daha fazla fırsat tanıma çağrısında bulundu.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü çatışma bölgelerindeki kadınlar İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

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