İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Endonezya'da bir haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin olumsuz etkileriyle mücadele için bu ülkeye acil insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'da yaşanan selin çok sayıda insanın yerinden edilmesine, büyük yıkımlara ve ölümlere neden olduğunu belirtti.

Useymin, sel ve heyelanlardan etkilenenlere yardım için teşkilata üye ülkeler ve insani yardım kuruluşlarının derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'nden (BNPB) dün yapılan açıklamada, Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 66 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

