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İİT'den Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:59 | Son Güncelleme

İİT'den Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

ABU DABİ (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 46. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin imzasıyla yayımlanan kapanış bildirisinde, "İİT, Cammu Keşmir halkının maruz kaldığı kanlı olayları ve ihlalleri derin bir endişeyle izliyor." ifadesine yer verildi. Taraflara sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, sorunların meşru uluslararası kararlara uygun şekilde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İİT üyelerinin Filistin halkına kendi kaderini belirlemesi, 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devletini kurması gibi meşru haklarına ulaşması konusundaki desteğini yinelediği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan İİT Pakistan

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