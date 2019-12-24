İİT'den Hindistan'daki Müslümanların güvenliğinin sağlanması çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'daki Müslüman azınlıklar ve onlara ait kutsal mekanların korunması çağrısında bulundu.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'daki Müslümanları etkileyen son gelişmeleri yakından takip eden teşkilatın, vatandaşlık hakları ve Babri Cami ile ilgili konular hakkında endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, azınlık haklarının yer aldığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki ilke ve yükümlülüklere aykırı herhangi bir davranışın, bölgede gerginliği tırmandırabileceği, barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturabileceği kaydedildi.

- Babri Camisi davasında arazinin Hindulara verilmesi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır tartışmalara neden olan Babri Camisi arazisinin "Hindu tapınağına" ayrılması yönünde 9 Kasım'da karar almıştı.

"Güney Asya'nın Ayasofyası" olarak nitelendirilen cami, 6 Aralık 1992'de Hindu militanlarca yıkılmış, sonrasında yaşanan olaylarda çoğunluğu Müslüman 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.