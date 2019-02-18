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İİT'den İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

İİT: - "Bu yapılan korsanlıktır, Filistin halkını toplu cezalandırmaktır, uluslararası kanunları ihlal etmektir"

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesmesine tepki gösterdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu yapılan korsanlıktır, Filistin halkını toplu cezalandırmaktır, uluslararası kanunları ihlal etmektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkının yaşadığı insani ve ekonomik krizleri büyüten uygulamalarına son vermesi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail güvenlik kabinesi, dün, Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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Filistin islam işbirliği teşkilatı tepki

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