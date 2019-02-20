HABER

İİT'den İsrail'in Aksa baskınlarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

İİT'den İsrail'in Aksa baskınlarına kınama

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya baskınını ve "vahşi saldırısını" kınayarak, bu saldırıların ciddi sonuçları konusunda uyardı.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Rahmet Kapısı'nı kapatmaya çalışması, Aksa'da nöbet tutan Filistinli cemaate vahşi saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanıldı.

Bu tür saldırıların, İslam ümmetinin duygularını provoke ettiği, uluslararası karar ve sözleşmeleri açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Aksa'nın sadece Müslümanlara ait ibadet mekanı olduğu vurgulandı.

İİT, dini çatışmaları, aşırılığı, istikrarsızlığı besleyen ve tekrarlanan bu saldırıların devam etmesinden kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğunun İsrail ve işgal güçlerine ait olduğunu kaydetti.

İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

Dün yatsı namazından sonra ise Rahmet Kapısı yakınında nöbet tutan cemaat, İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İİT Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Kavala soruşturmasında flaş gelişme

Osman Kavala için yeni gelişme!

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.