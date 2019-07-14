İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

İsrail makamları, bu ayın başında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını yapmıştı.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere el koyması, kenti Yahudileştirme politikası kapsamında onlarca evin yıkılması, bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesi ve Arap kimliğinin değiştirilmesi tehditleri gibi meselelerin tartışılacağı aktarıldı.

Açıklamada, toplantıda Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ndeki Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ele alınacağı kaydedildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

- Tünel, "Shalem" projesinin bir parçası

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler, "Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu" yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürürken İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

