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İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini görüşmek üzere 17 Temmuz Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Teşkilattan yayımlanan yazılı açıklamada, İİT'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezinde çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ndeki Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ele alınacağı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere el koyması, kenti Yahudileştirme politikası kapsamında onlarca evin yıkılması, bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesi ve Arap kimliğinin değiştirilmesi tehditleri gibi meselelerin tartışılacağı aktarıldı.

- Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı

İsrail makamları, bu ayın başında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını yapmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

- Tünel, "Shalem" projesinin bir parçası

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler, "Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu" yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürürken İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı israil Kudüs

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