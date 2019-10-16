HABER

İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT): "İsrail'in kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlalleri, Cenevre anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir"

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlalleri, Cenevre anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir." denildi.

Mescid-i Aksa'ya sistematik şekilde saldırılar yapıldığına işaret edilen açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını provoke eden bu sistematik saldırıların sonuçlarından tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirerek işgal altındaki Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara yönelik devam eden saldırıların durdurulmasını sağlamaları" çağrısında bulunuldu.

- Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisi korumasındaki 611 fanatik Yahudi'nin, gündüz saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca İsrail polisinin Filistinli genç bir kadını da Harem-i Şerif'in avlusundan gözaltına aldığı aktarılmıştı.

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan ve devam eden Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Ağır darbe! MSB son rakamı açıkladıAğır darbe! MSB son rakamı açıkladı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (3)Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baskın islam işbirliği teşkilatı israil Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.