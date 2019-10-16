İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlalleri, Cenevre anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir." denildi.

Mescid-i Aksa'ya sistematik şekilde saldırılar yapıldığına işaret edilen açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını provoke eden bu sistematik saldırıların sonuçlarından tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirerek işgal altındaki Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara yönelik devam eden saldırıların durdurulmasını sağlamaları" çağrısında bulunuldu.

- Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisi korumasındaki 611 fanatik Yahudi'nin, gündüz saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.