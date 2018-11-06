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İİT'den Kamerun'da onlarca kişinin kaçırılmasına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

İİT'den Kamerun'da onlarca kişinin kaçırılmasına kınama

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kamerun'da aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu 81 kişinin kaçırılmasını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "İİT, bu iğrenç terörizm olgusuyla mücadele çabalarında Kamerunlu yetkililerle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Kaçırma olayını şiddetle kınayan Useymin, bu suç eylemi için hiçbir gerekçe olmadığını vurguladı.

Useymin, İİT üyesi tüm ülkelerin, kaçırılanların aileleri, Kamerun hükümeti ve halkının bu acı olayla ilgili duygularını paylaştığını ifade etti.

Kamerun'un yerel basınında çıkan haberlerde, ülkenin İngilizce konuşulan Anglofon güneybatı bölgesinde bugün aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu 81 kişinin kaçırıldığı belirtilmişti.

Kamerunlu ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kamerun kınama öğrencilerin kaçırılması

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