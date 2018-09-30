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İİT'den Keşmir halkının mücadelesine destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin: - "Keşmir halkının mücadelesini terörle eş değer tutmak, uluslararası kanunun açık şekilde ihlali"

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Keşmir halkının mücadelesinin terörle bir tutulmasının uluslararası hukukun açık şekilde ihlali olduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Keşmirlilerin haklarını gerçekleştirmek ve bağımsızlıklarını kazanmak için meşru bir mücadeleye öncülük ettiğini kaydederek, "Keşmir halkının mücadelesi, uluslararası kanunlar ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla tamamen uyumlu. Keşmir halkının mücadelesini terörle eş değer tutmak, uluslararası kanunun açık şekilde ihlali." ifadesini kullandı.

Keşmir halkına karşı aşırı ve sistematik şekilde yürütülen insan hakları ihlallerine işaret eden Useymin, bu ihlalleri sona erdirmek için Hindistan'a çağrıda bulunabilecek muhtemel tüm fırsat ve vesilelerin ortaya çıkarılması adına yapılan çalışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca geçen çarşamba New York'taki BM Genel Kurulu kapmasında gerçekleşen Cammu-Keşmir Temas Grubu toplantısına değinilerek, grubun, Hindistan'ın işgal ettiği Cammu-Keşmir'deki insan haklarının durumuna ilişkin derin kaygısını dile getirdiği aktarıldı.

Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Nijer ve Suudi Arabistan'ın üyesi olduğu Cammu-Keşmir Temas Grubu'nun, İslam ümmetinin Keşmir halkına destek çağrısını yinelediği aktarılan açıklamada, grubun BM'nin "Cammu-Keşmir bölgesindeki ihlallerle ilgili kapsamlı, bağımsız ve uluslararası bir soruşturma yapılması için komite kurulması" önerisi de desteklediği belirtildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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İİT Keşmir Useymin

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