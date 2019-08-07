İİT'den Keşmir krizi için çözüm çağrısı

Toplantıya katılanlar arasında yer alan Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Kureyşi de uluslararası toplumdan Cammu Keşmir halkının korunması için bir an önce harekete geçmesini istedi.

Ayrıca taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İslam Zirvesi ve İİT Dışişleri Bakanları toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde krize müzakerelerle çözüm bulmaları çağrısı yapıldı.

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan ile Pakistan arasındaki çekişmeli bölge Keşmir'de yaşanan krizin müzakere ile çözümlenmesi çağrısında bulundu.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.