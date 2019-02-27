İİT'den Keşmir'de gerilimin düşürülmesi çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Cancua da Hindistan'ın, son dönemde bölgedeki gerilimi artırdığına işaret ederek Pakistan'ın Keşmir halkına destek vermeye devam edeceğini yineledi.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Opeloyeru, burada yaptığı konuşmada, "Keşmirli sivillerin, Hint işgalci birlikleri tarafından acımasız biçimde öldürmesini kınadıklarını" belirtti.

Toplantıya, İİT Genel Sekreter Yardımcısı Hamid Opeloyeru, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua ile Azerbaycan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Nijer daimi temsilcileri katıldı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Cammu Keşmir Temas Grubu, Teşkilat'ın genel merkezi Cidde'de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu, Keşmir bölgesinde son dönemde artan gerilimden endişe duyduğunu ifade ederek gerilimin bir an önce düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Keşmir bölgesinde yükselen gerilimden endişe duyulduğunu ve gerilimin bir an önce düşürülmesi çağrısı yapan grup, İİT ve BM'den, Hindistan'ın bölgedeki gerilimi tehlikeli biçimde yükseltmesine engel olmasını istedi.

Grup, Hindistan'a, Keşmir bölgesindeki halka uyguladığı insan hakları ihlallerini durdurması, sorunların çözümüne ilişkin İİT ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde adım atması çağrısı yaptı.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

