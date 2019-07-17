İsrail'in kapılarını kapatmak ve baskınlar düzenlemek gibi Mescid-i Aksa'yı hedef alan ve tekrarlayan saldırılarını kınayan Useymin, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine karşı koymada siyasi eylemlere daha fazla destek verilmesi, kent için kalkınma plan ve programları uygulanması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme ve çehresini bozma politikasının tırmanması, yasal, tarihi ve siyasi statüsünü değiştirme girişimleri nedeniyle bu toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.

Kudüs'te yaşananlara ve iki devletli çözüme ulaşma fırsatı önündeki engellere dikkati çeken Useymin, İsrail'in uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden uygulamalarının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

İsrail makamları, bu ayın başında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını yapmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

