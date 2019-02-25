İİT'den Mescid-i Aksa'nın sembol isimlerine getirilen yasağa tepki

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın gözaltına alınmasına ve Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle girişlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve Kudüs'teki dini sembol isimlere yönelik uygulamalar kınandı.

Açıklamada, bu durumun işgal altındaki Kudüs kentini hedef alan ve gönüllü muhafızlar olarak bilinen "murabıtlar"ı yıldırmaya çalışan Yahudileştirme politikalarının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat'ı dün sabah Doğu Kudüs'teki evlerine düzenlenen baskında gözaltına almıştı. Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.