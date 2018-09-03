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İİT'den Somali'deki bombalı saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: "Sivilleri ve hükümet binalarını hedef alan bu korkakça saldırı, barış düşmanlarının Somali'de barış ve istikrar çabalarını baltalama girişiminden başka bir şey değildir"

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün sabah düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yayımladığı açıklamada, Mogadişu'da dün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Sivilleri ve hükümet binalarını hedef alan bu korkakça saldırı, barış düşmanlarının Somali'de barış ve istikrar çabalarını baltalama girişiminden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerinde bulunan Useymin, uluslararası barış ve güvenliğe zarar veren terör ve aşırılığın her türlüsüne İİT'nin karşı olduğunu vurgulayarak "terörle mücadele için uluslararası ortaklığın güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

Mogadişu'nun merkezindeki Holodağ bölgesinde dün, park halindeki bomba yüklü araçla düzenlenen, Şebab örgütünün üstlendiği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı İİT kınadı Somali

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