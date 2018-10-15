KAHİRE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin, su kıtlığının iklim değişikliğiyle artacağını belirterek, teşkilata üye bazı ülkelerin su konusunda daha fazla sorunla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Useymin, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İİT 4. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumundaki konuşmasında, teşkilata üye ülkelerin yarısının, farklı oranlarda su sıkıntısı yaşadığını belirtti.
"İİT'ye üye 14 ülke su kıtlığı çeken ülkeler arasında" diyen Useymin, 12'sinin ise kronik su sıkıntısı ya da stresiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.
Söz konusu ülkelerdeki su sıkıntısının daha da kötüleceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Useymin, bu durumun da en çok tarım sektörünü etkileyeceğini kaydetti.
Toplantıda, su kaynaklarının korunmasının, yönetilmesinin ve rasyonel bir şekilde kullanılmasının öneminin vurgulanacağını belirten Useymin, bu vurgunun da cuma hutbeleri, eğitim müfredatı ve medya programlarına dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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