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İİT'den Sudanlı taraflara "yapıcı diyalog" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

İİT, Sudanlı tarafları "yönetimde barışçıl geçiş için yapıcı diyaloğa" çağırdı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudanlı taraflara, yapıcı diyaloğu devam ettirmeleri ve yönetimde barışçıl geçiş konusunda halkın taleplerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki mevcut siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Sudan'daki tüm tarafları, ülkedeki sosyal bağ ve barışı korumak için yapıcı diyaloğa davet ediyoruz. Bununla yönetimde barışçıl geçiş konusunda Sudan halkının taleplerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Teşkilatın, Sudan halkının seçimleri ve geleceğine ilişkin aldığı kararları desteklediği kaydedilen açıklamada, halkın maslahatını gözeten ve devlet kurumlarını koruyan karar ve uygulamaların memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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Çağrı İİT Sudan

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