İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'ne (İSİPAB) bağlı daimi komite, Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı konusundaki çabalarını takdir eden karar tasarısını onayladı.

İSİPAB 14. Konferansı çerçevesinde düzenlenen İSİPAB Kültürel İşler, Medeniyetler ve Dinler Arası Diyalog Daimi Komitesi toplantısı, Fas parlamentosunda düzenlendi.

BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'na henüz katılmayan İslam ülkelerine, gruba katılım çağrısı yapılan karar tasarısında ayrıca, İSİPAB'tan, "yanlış algılamaları önleme, ötekileştirme, aşırılıkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele" etmesi istendi. Tasarıda, Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı konusundaki çabaları takdir edildi.

Öte yandan İSİPAB'a bağlı daimi ekonomi komitesinin düzenlediği toplantıda İİT üyesi 28 ülkenin, kendi aralarında hedeflenen ticareti gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin de arasında olduğu, komiteye üye 12 ülkenin onayladığı karar tasarısına göre, İslam ülkelerinin, İİT üyeleri arasında tercihli ticaret sisteminin aktifleştirilmesi için çabalarını artırması hedefleniyor.