HABER

İİT'den Türkiye'nin "Medeniyetler İttifakı" çabalarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 02:28 | Son Güncelleme

İİT'den Türkiye'nin "Medeniyetler İttifakı" çabalarına destek

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'ne (İSİPAB) bağlı daimi komite, Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı konusundaki çabalarını takdir eden karar tasarısını onayladı.

İSİPAB 14. Konferansı çerçevesinde düzenlenen İSİPAB Kültürel İşler, Medeniyetler ve Dinler Arası Diyalog Daimi Komitesi toplantısı, Fas parlamentosunda düzenlendi.

BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'na henüz katılmayan İslam ülkelerine, gruba katılım çağrısı yapılan karar tasarısında ayrıca, İSİPAB'tan, "yanlış algılamaları önleme, ötekileştirme, aşırılıkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele" etmesi istendi. Tasarıda, Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı konusundaki çabaları takdir edildi.

Öte yandan İSİPAB'a bağlı daimi ekonomi komitesinin düzenlediği toplantıda İİT üyesi 28 ülkenin, kendi aralarında hedeflenen ticareti gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin de arasında olduğu, komiteye üye 12 ülkenin onayladığı karar tasarısına göre, İslam ülkelerinin, İİT üyeleri arasında tercihli ticaret sisteminin aktifleştirilmesi için çabalarını artırması hedefleniyor.

- BM Medeniyetler İttifakı

Medeniyetler İttifakı, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmıştı.

Daha sonra BM girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının, çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta dün başlayan ve Türkiye'nin de katılımcılar arasında yer aldığı İSİPAB 14. Konferansı'nın 4 gün sürmesi bekleniyor.

İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İİT'nin parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, 1999'da kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan birliğin 54 üyesi bulunuyor.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Üvey babasını bu hale getirmişti! Kendisini böyle savunduÜvey babasını bu hale getirmişti! Kendisini böyle savundu
Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılamaBakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas İİT

En Çok Okunan Haberler

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

Üvey babasını bu hale getirmişti! Kendisini böyle savundu

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı! Bunca zamandır böyle yaşamış!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.