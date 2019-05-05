CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği "haksız saldırıları" kınadı ve uluslararası toplumu söz konusu saldırıları durdurmaya çağırdı.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki askeri tırmanışın, İsrail'in suç işlemeye, uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri ihlal etmeye devam ettiği anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği "haksız saldırıları" kınayan İİT, uluslararası topluma, "Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması, İsrail'in haksız saldırılarının durdurulması ve uluslararası hukuka saygı duymaya zorlanması" çağrısında bulundu.

- İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 13 Filistinli şehit olmuş, 80 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

