İİT'den uluslararası topluma ve üye ülkelere Kudüs çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bugün Cidde'de düzenlenen "İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri" konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısında, uluslararası kamuoyuna uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi, üye ülkelere ise Kudüs'ün korunması için ellerinden gelen her çabayı her seviyede göstermeleri çağrısı yapıldı.

Toplantı sonunda yayımlanan nihai bildiride Kudüs'ün, Filistin meselesinin merkezinde olduğu vurgulanırken, "Kudüs, Filistin meselesinin merkezindedir ve kapsayıcı ve adil bir barış ancak sömürgeci İsrail’in, başkenti sonsuza dek Kudüs olan Filistin'i işgaline son verilmesiyle sağlanabilir." ifadesine yer verildi.

Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünün değiştirilme çabaları ve bazı ülkelerin diplomatik misyonlarını buraya taşımaları açık ve güçlü şekilde kınanan bildiride şunlar kaydedildi:

"İcra Komitesi, işgalci güç İsrail'in Kudüs'teki sömürgeci pratiklerini artırmasını, şehrin yasal durumu ve statüsü ile demografik değişimin yanı sıra uluslararası hukuka ve ilgili kararlara aykırı olarak Silwan havuzundan el-Burak Duvarı'na kadar 'Yahudi Hac Yolu' açma adı altında tarihi gerçekleri reddederek Silwan'daki Filistinlilerin evleri, el-Aksa Camisi'nin altını oymalarını en güçlü şekilde kınar."