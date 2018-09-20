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İİT'den Yemen diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile ülkedeki barış çabalarını ele aldı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile Yemen'deki krizin tarafları arasında barış müzakereleri için sarf edilen çabaları görüştü.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Useymin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT Genel Merkezi'nde Yemen'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Başbakan Bin Dağr ile bir araya geldi.

İkili, bölgedeki son gelişmeleri ve Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması amacıyla çatışan taraflar arasında barış müzakereleri gerçekleşmesi için sarf edilen çabaları masaya yatırdı.

Görüşmede İİT'nin Yemen'de meşru yönetime, ulusal birliğe ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirten Useymin, öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Useymin, Yemen'deki krizin aşılması için tek yolun siyasi çözümden geçtiğine dikkati çekti.

Yemen Başbakanı Bin Dağr da İİT'nin insani ve siyasi alanda ülkesine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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İİT Suudi Arabistan Yemen

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