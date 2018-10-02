İİT'nın 49. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Savaşın, kan ve gözyaşının durdurulması için sarf ettiğimiz çaba sadece İslam dünyasının değil, insanlığın da kurtuluş reçetesidir." dedi.

İİT'nin kuruluşunun 49. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, İİT'nın 49. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "El Aksa Mescidi'nin kundaklanması üzerine kurulan bu ittifak, bugün 57 üye ülkeyle dünyada BM'den sonra en güçlü teşkilat konumundadır." ifadesini kullandı.

İİT'nin istikrarlı ve kuşatıcı çalışmalarıyla 49 yıllık süreçte siyasi olarak son derece etkili bir noktaya geldiğini belirten Selçuk, "Bu şüphesiz ülkelerimiz arasında karşılıklı iş birliğinin artırılması, teşkilat bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının başarıyla yürütülmesine bağlı olarak gelişmektedir." diye konuştu.