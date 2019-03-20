HABER

"İİT'nin resmi dilleri arasına Türkçenin de girmesi için çalışacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: - "İslam İşbirliği Teşkilatının resmi dilleri Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak sayılmış. Türkçe bunlara eklenebilir ama bu konuda hep birlikte çalışmamız lazım. Biz bu yönde çalışacağız"

SİNAN USLU - Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Arapça, Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra Türkçeyi de resmi dil olarak kullanması için çalışma yürüteceklerini bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı, üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan İİT'nin Arapça, Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra Türkçeyi de resmi dil olarak kullanması önerisinde bulundu.

Öneriye ilişkin değerlendirme yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İİT'nin 57 üyesi bulunduğunu, teşkilatın resmi dili olarak Arapça, Fransızca ve İngilizcenin sayıldığını hatırlattı.

Türkçenin, İİT'nin resmi dilleri arasına eklenebileceğini belirten Kaymakcı, "Bu konuda mücadele etmemiz lazım. Tabii bunun getireceği sorumluluklar var ama bu yönde bir irade sergilenebilir. Dışişleri Bakanlığı olarak biz bunu her zaman destekleriz." diye konuştu.

Kaymakcı, son dönemde Türk cumhuriyetlerinin de İİT'de yer almasıyla Türkçenin, yalnızca İİT'de değil artık Birleşmiş Milletler sisteminde de belli bir yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda hep birlikte çalışmamız lazım. Bunu not ediyoruz. Bu yönde çalışacağız, gelişmelerden de Komisyona bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"İİT'nin resmi dilleri arasına Türkçenin de girmesi için çalışacağız"

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: - "İslam İşbirliği Teşkilatının resmi dilleri Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak sayılmış. Türkçe bunlara eklenebilir ama bu konuda hep birlikte çalışmamız lazım. Biz bu yönde çalışacağız"

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı islam işbirliği teşkilatı TBMM Dışişleri Komisyonu Türkçe

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.