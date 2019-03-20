"İİT'nin resmi dilleri arasına Türkçenin de girmesi için çalışacağız"

SİNAN USLU - Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Arapça, Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra Türkçeyi de resmi dil olarak kullanması için çalışma yürüteceklerini bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı, üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan İİT'nin Arapça, Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra Türkçeyi de resmi dil olarak kullanması önerisinde bulundu.

Öneriye ilişkin değerlendirme yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İİT'nin 57 üyesi bulunduğunu, teşkilatın resmi dili olarak Arapça, Fransızca ve İngilizcenin sayıldığını hatırlattı.

Türkçenin, İİT'nin resmi dilleri arasına eklenebileceğini belirten Kaymakcı, "Bu konuda mücadele etmemiz lazım. Tabii bunun getireceği sorumluluklar var ama bu yönde bir irade sergilenebilir. Dışişleri Bakanlığı olarak biz bunu her zaman destekleriz." diye konuştu.

Kaymakcı, son dönemde Türk cumhuriyetlerinin de İİT'de yer almasıyla Türkçenin, yalnızca İİT'de değil artık Birleşmiş Milletler sisteminde de belli bir yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda hep birlikte çalışmamız lazım. Bunu not ediyoruz. Bu yönde çalışacağız, gelişmelerden de Komisyona bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.